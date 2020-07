Neues BGH-Urteil : Vielfahrer können im Dieselskandal leer ausgehen

Flaggen mit dem VW-Logo wehen vor dem Werk von Volkswagen Sachsen in Zwickau. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Karlsruhe Diesel-Kläger, die mit ihrem Auto sehr viel gefahren sind, haben unter Umständen keinen Anspruch mehr auf Schadenersatz von Volkswagen.

Es könne passieren, dass vom zu erstattenden Kaufpreis nach Anrechnung der zurückgelegten Kilometer nichts mehr übrig bleibe, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Donnerstag. Das sei zumutbar: Der finanzielle Schaden durch den Kauf sei in solchen Fällen durch die Nutzung des Autos bereits vollständig ausgeglichen. (Az. VI ZR 354/19)