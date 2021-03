Britisches Königshaus : Bericht: Queen wird „Megxit“-Interview nicht gucken

London Königin Elizabeth II. will angeblich das TV-Interview mit ihrem Enkel Prinz Harry und dessen Frau Meghan nicht verfolgen.

Königin Elizabeth II. (94) will das mit Spannung erwartete Interview ihres Enkels Prinz Harry und seiner Ehefrau Meghan einem Zeitungsbericht zufolge ignorieren. Die Queen werde das Gespräch des Paars mit US-Moderatorin Oprah Winfrey, das in der Nacht zum Montag (MEZ) ausgestrahlt wird, nicht schauen, berichtete die „Sunday Times“.

Stattdessen werde die Monarchin in den kommenden Tagen verstärkt Verpflichtungen übernehmen, zitierte die Zeitung eine Quelle am Hof. Damit wolle die Queen der Öffentlichkeit deutlich machen, wo für sie der Fokus liege. Palast-Berater drohten dem Herzog und der Herzogin von Sussex mit Rache.

„Worum sollte es am Montag wirklich gehen? Kinder kehren in die Schulen zurück, die Effektivität des Impfprogramms - das sind die wichtigen Fragen, auf die die königliche Familie sich konzentrieren will“, so die Palast-Quelle weiter. „Nicht die Neuigkeiten rund um den Zirkus mit Oprah und den Sussexes.“ Der „Sunday Express“ schrieb, die Gedanken der Queen seien nur auf ihre Verpflichtungen gerichtet sowie bei ihrem Ehemann Prinz Philip (99), der seit mehr als zwei Wochen in einem Krankenhaus liegt.