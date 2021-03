Schauspieler : Benno Fürmann über den Tod seiner Eltern

Hamburg Schon in früher Jugend musste der Schauspieler Benno Fürmann den Verlust seiner Eltern verarbeiten. Dies war auch ein Grund für seine Berufswahl.

Schon als Teenager wusste Fürmann demnach, dass er Schauspieler werden wollte. „Ich wollte gesehen und gehört werden, in meiner Freude, in meinem Schmerz, in meinem Kummer“, sagte er. „Ich habe wirklich gedacht: In mir ist so viel los, das muss doch auch für andere interessant sein.“