Trennung „Bennifer“-Aus: Jennifer Lopez reicht die Scheidung ein

Nach ihrer Blitz-Hochzeit in Las Vegas sah es zumindest nach außen hin lange gut aus. Im vergangenen Februar stellte die Latina-Sängerin ihr neuntes Studioalbum „This Is Me … Now“ („Das bin ich … Jetzt“) mit 13 Liedern vor, die fast ausschließlich von ihrer Liebe zu Affleck handeln. Dazu brachte sie den Film „This Is Me... Now: A Love Story“ heraus, ein Porträt über ihr Leben und ihre Karriere.