Let’s Dance 2024 Drama um Moderatorin Victoria Swarovski: RTL droht mit Konsequenzen

Nach der Tanzshow am Freitag, 12. April, veröffentlichte RTL ein Bild der Moderatorin und Influencerin Viktoria Swarovski auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung. Dort posiert das Model in ihrer eleganten Abendrobe. Anstatt Likes hagelte es jedoch in der Kommentarspalte Kritik. „Schlimmer geht’s bald nicht mehr. Wer lässt sich so ein Kleid einfallen? Warum geht sie nicht gleich oben ohne?“, äußerte sich eine Followerin. Vielen Zuschauern war das Outfit zu freizügig: „Ein bisschen weniger Haut wäre auch ok“.