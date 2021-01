Norwegischer König : Beinoperation bei Harald V. geglückt

König Harald V. von Norwegen wurde erfolgreich am Bein operiert. Foto: Felix Kästle/dpa

Oslo Der norwegische König Harald V. musste wegen eines Sehnenschadens oberhalb des rechten Knies operiert werden. Den Eingriff hat er gut verkraftet.

Norwegens König Harald V. (83) ist erfolgreich am Bein operiert worden. Das teilte das norwegische Königshaus auf seiner Webseite mit. Nach der OP im Reichskrankenhaus in Oslo befinde sich das norwegische Staatsoberhaupt in guter Verfassung.