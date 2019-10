Neues aus der Szene : Beim „Lonely Planet“ ist 2020 Bonn angesagt

London Die Beethoven- und Bundesstadt Bonn gehört für den weltbekannten Reiseführer „Lonely Planet“ zu den zehn Top-Städten im kommenden Jahr.

Im neuen Buch „Lonely Planets Best in Travel 2020“, das am Dienstag erschienen ist, liegt die Stadt am Rhein auf dem fünften Platz - hinter Salzburg, Washington, Kairo und Galway in Irland.