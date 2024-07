ProSieben-Show „Beauty & The Nerd“-Kandidat (23) aus Saarbrücken kämpft um Mega-Preisgeld

Die Show setzt auf ein ungewöhnliches Experiment: Personen mit kontrastreichen Lebensstilen und Persönlichkeiten werden in einem Wettbewerb zusammengebracht. Dabei formen „Beautys“, die sich hauptsächlich über ihr Äußeres und soziales Leben definieren, und „Nerds“, die in technischen oder wissenschaftlichen Bereichen versiert sind, Teams. Diese ungleichen Paare meistern gemeinsam verschiedene Aufgaben, die sowohl intellektuelle als auch soziale Fähigkeiten herausfordern, um am Ende das große Preisgeld zu gewinnen.