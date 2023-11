„Now and Then“ Beatles nach 54 Jahren wieder an der Charts-Spitze

Zuletzt führten die Beatles 1969 die Charts an, in Deutschland mit „Come Together“ und in Großbritannien mit „The Ballad of John and Yoko“. „Damit verzeichnen Paul McCartney & Co. die größte Spanne zwischen zwei Nummer-eins-Hits überhaupt, nämlich sage und schreibe 54 Jahre“, teilte GfK Entertainment mit. „Noch dazu gelingt "Now And Then" die umsatzstärkste Woche einer internationalen Single seit über zwei Jahren.“