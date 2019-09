Premiere : Bayern ehrt Omas und Opas mit einem eigenen Tag

München (dpa) Muttertag, Vatertag – da fehlt doch was? Finden zumindest die Bayern und feiern künftig einmal im Jahr einen Ehren-Sonntag für Omas und Opas. Die Einführung eines Großelterntages hat das Kabinett des Freistaats am Dienstag beschlossen – auf Initiative von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), wie es hieß.

Einen Termin gibt es auch schon. „Am zweiten Sonntag im Oktober würdigen wir Oma und Opa, die so viel leisten für ihre Kinder und Enkel“, schrieb Söder auf Twitter. Der erste Großelterntag soll am 13. Oktober mit einem großen Fest in München begangen werden, für Familien aus ganz Bayern. „Wir wollen damit den hohen Stellenwert der Großeltern in einer Familie würdigen“, sagte Herrmann – er verglich die Initiative mit dem Muttertag. Es gehe darum, „Generationensolidarität“ zum Ausdruck zu bringen.