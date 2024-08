Premiere in der Musikwelt Offizieller Sommerhit 2024: Erste deutschsprachige Künstlerin schnappt sich den Titel

Aber nicht nur in Deutschland rangiert die Rapperin an der Spitze der Charts: In Österreich (Austria Top 40) landete „Bauch Beine Po“ ebenfalls ganz oben; dazu kommt ein dritter Platz in der Schweiz (Offizielle Schweizer Hitparade). Zusammengerechnet wurde das Lied in allen drei Ländern bislang über 30 Millionen Mal gestreamt.