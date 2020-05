TV-Serie : „Batwoman“ Ruby Rose springt nach erster Staffel ab

Los Angeles Schauspielerin Ruby Rose wird in der nächsten Staffel von „Batwoman“ nicht zurückkehren. Nun muss eine neue Hauptdarstellerin gesucht werden.

Das zuständige Studio Warner Bros. und der Sender CW hatten im Januar die zweite Staffel für 2021 angekündigt. Sie wollten nun in den nächsten Monaten eine neue Hauptdarstellerin suchen, die wie Rose der LGBTQ-Gemeinde (Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Transgender, Queer) angehört, hieß es in der Mitteilung der Produzenten.

Rose lebt schon seit ihrem dreizehnten Lebensjahr offen lesbisch. Sie spielte in der TV-Serie „Orange Is The New Black“ und in Filmen wie „John Wick: Kapitel 2“, „Pitch Perfect 3“ und „Meg“ mit.