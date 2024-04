Fernsehen Barbara Schöneberger: Habe noch nie einen Zug verpasst

Schöneberger moderiert am Samstagabend (20.15 Uhr) Uhr wieder die Fernsehshow „Verstehen Sie Spaß?“ im Ersten. Zu Gast ist unter anderem der Komiker Phil Laude, der für die versteckte Kamera als pedantischer deutscher Tourist im Skigebiet St. Anton unterwegs ist und österreichische Snowboardlehrer zur Verzweiflung bringt. In der ARD-Serie „Almania“ macht sich Laude in seiner Rolle als Lehrer Frank Stimpel über den typischen deutschen Spießer lustig.