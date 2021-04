RTL-Tanzshow : Ballermann-Ikone Mickie Krause fliegt bei „Let's Dance“ raus

Köln Doppelt so viele Punkte wie der Letztplatzierte Jan Hofer - und trotzdem kommt das Tanz-Aus für Sänger Mickie Krause. Der 50-Jährige scheidet bei „Let's dance“ trotz „toller Show“ aus.

Der 50-Jährige und seine Tanzpartnerin bekamen am Freitag 16 Punkte für ihren Charleston und damit doppelt so viele wie Ex-Tagesschau-Sprecher Jan Hofer, der mit 8 Punkten das schlechteste Urteil der Jury in der Sendung erhielt. Die hinzugezählten Stimmen der Zuschauer reichten dennoch nicht aus für ein Weiterkommen von Schlagersänger Krause in der sechsten Ausgabe der 14. Staffel der Tanzsendung.