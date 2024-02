Britischer Filmpreis Baftas: „Oppenheimer“ räumt ab - Hüller geht leer aus

Die wichtigsten britischen Filmpreise wurden am Sonntag in London verliehen - und zum großen Sieger des Abends avancierte „Oppenheimer“, der im Juli 2023 am selben Wochenende in den Kinos angelaufen war wie „Barbie“. Der 13 Mal nominierte biografische Historienfilm über den „Vater der Atombombe“, den Physiker J. Robert Oppenheimer, bekam sieben Bafta-Auszeichnungen. Unter anderem erhielt er den wichtigsten Preis für den besten Film. Unter Ovationen überreichte der an Parkinson erkrankte Schauspieler Michael J. Fox („Zurück in die Zukunft“) den Award in Form einer goldenen Maske an Produzentin Emma Thomas und ihren Mann, Regisseur Christopher Nolan.