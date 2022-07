RTL-Show : Bachelorette 2022: Sharon beichtet ihr Geheimnis – Stas reagiert mit unbeholfenen Kompliment

Bachelorette Sharon gesteht den Männern ein bislang vor ihnen gehütetes Geheimnis. Das Model zeigt sich erstmals ohne Perücke. Wie wird Saarländer Stas darauf reagieren und bekommt er auch in Folge fünf die erhoffte Rose?

Bachelorette bei RTL: intimes Date mit Feuershow

Am Strand wurde es dann aber zunächst etwas unangenehm. Sharon fragte die Männer, ob es für sie denn schwierig sei, schon so lange nur unter Männern zu sein. Einige gaben dies auch zu, Saarländer Stas versuchte es mit Humor: „Meine Hand ist etwas schmaler geworden, aber sonst ist alles gut. Und bei dir so?“, sagte er. Der Witz kam bei Sharon aber offenbar weniger gut an, denn die Schauspielerin wusste nicht so recht darauf zu antworten und wirkte etwas schockiert. Am Ende musste Stas dann auch ohne Einzelgespräch mit den anderen Männern wieder zurück in die Villa. Im Gegensatz zu Steffen. Er durfte mit Sharon auch noch den Abend am Strand verbringen – mit Marshmallows, einer Feuershow und intimen Küssen.