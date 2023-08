Bachelorette 2023 Rätselraten um Vater von Jennifer Saros Sohn – ist es dieser YouTuber „Keksis“ Papa?

„Ich hab‘ so, so oft geweint, weil ich denke, ich finde nie wieder einen Partner.“ Nachdem Jennifer Saro bei einem Date ungewollt schwanger geworden ist, hatte sie zuerst Angst, als alleinerziehende Mutter auf die große Liebe verzichten zu müssen. Mittlerweile weiß sie aber: Das ist Blödsinn. Für den richtigen Mann an ihrer Seite wird sie bald sogar eine große Auswahl an Kandidaten haben. Denn wie RTL nun bekannt gegeben hat, ist die 27-Jährige die Bachelorette 2023.