Bachelorette-Überraschung Liebespaar Jennifer und Fynn planen jetzt den nächsten großen Schritt

Demnach zeigen Bilder und Videos scheinbar unabhängige Storys von Jennifer und Fynn, die jedoch erstaunliche Parallelen aufweisen. Fynn steht darin an einem Balkon, dessen Hintergrund Ähnlichkeiten mit Jennifers Wohnung aufweist. Zusätzlich haben einige Follower der Bachelorette auf ihrem Wäscheständer ein T-Shirt entdeckt, das auffällig an ein Kleidungsstück erinnert, das Fynn kurz zuvor in seiner eigenen Story getragen hatte. Das legt den Verdacht nahe, dass beide in einer Paarbeziehung sind.