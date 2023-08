RTL-Kuppelshow Fan-Ärger über „Die Bachelorette 2023“ – Gewinner schon vor Finale enthüllt

Jesaia: Von Beginn an hatten die Zuschauer den Eindruck, dass Bachelorette Jennifer Saro vom 27-jährigen Jesaia besonders angetan ist. Mit dem Stuttgarter hatte sie direkt in Folge 2 ein Einzeldate, von dem beide strahlend und hochzufrieden im Anschlussinterview berichteten. Dass er in einer WG wohnt, kam bei der jungen Mutter zwar nicht gut an, sonst schien aber alles zu passen. Eine Anziehung sei da, sagt Jenni. Als sie in Folge 3 einen Kandidaten auswählen muss, um mit ihm einen Filmkuss beim Actiondreh zu performen, wählt sie – natürlich – Jesaja. „Mit den anderen hätte ich mir da nicht vorstellen können“, betonte Jenni. Das Knistern zwischen den beiden bemerkten auch die Zuschauer und Zuschauerinnen.