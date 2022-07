Bachelorette 2022 : Sind Sharon und der Gewinner noch zusammen? Diese Hinweise könnten das Geheimnis lüften

Der Gewinner bei Bachelorette 2022 steht bereits seit Wochen fest. Die Frage, die Fans umtreibt: Sind Sharon Battiste und der Gewinner noch zusammen? Im Netz sind Hinweise aufgetaucht.

„Ich bin verguckt – und das nicht nur in einen Mann“. Sharon Battiste erlebte als Bachelorette ein regelrechtes Gefühlschaos. Nachdem die junge Schauspielerin einem Millionenpublikum offenbart hatte, sich in zwei Kandidaten verliebt zu haben, buhlten die beiden umso mehr um die Gunst der Rosenverteilerin. Doch eine Menage à trois sieht die RTL-Sendung nicht vor, Sharon musste sich in der finalen Folge am Donnerstag, 28. Juli, entscheiden. Lukas oder Jan, wer macht das Rennen.