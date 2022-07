Bachelorette 2022 : Bachelorette 2022: Was über die Krankheit „Alopecia Areata“ bekannt ist

Bachelorette 2022: Was über die Krankheit „Alopecia Areata“ bekannt ist

Die Kandidaten bei Bachelorette 2022 staunten nicht schlecht, als Sharon ihre Glatze präsentierte. Der Grund für die Kahlrasur mag traurig erscheinen, macht aber auch vielen Menschen Hoffnung.

Sharon Battiste hat in der fünften Folge von Bachelorette die Bombe platzen lassen. In der Datingshow auf RTL lüftet die Rosenverteilerin ihr Geheimnis und überrascht die Männer mit einem ungewohnten Anblick, ihrer Glatze. Was fast niemand wusste: Bei ihrer langen schwarzen Haarpracht handelt es sich lediglich um eine Perücke.