Dating-Show auf RTL : Bachelorette 2022: Alle Infos zu Start, Kandidaten, Stream und Drehorten

Wer bekommt von Sharon Battiste die letzte Rose geschenkt? Ab Juni 2022 sucht die neue Bachelorette auf RTL die große Liebe. Wir haben zusammengestellt, was Sie zur neunten Staffel der Dating-Show wissen müssen.

Wann beginnt die neunte Staffel Bachelorette in Deutschland?

Ab dem 15. Juni zeigt RTL die neunte Staffel „Die Bachelorette“ jeweils ab 20.15 Uhr. Insgesamt wird es acht Folgen geben. Das große Finale, bei dem Bachelorette Sharon Battiste ihre letzte Rose an ihren Auserwählten verteilen wird, wird demnach am 10. August ausgestrahlt.

So können Sie „Die Bachelorette“ auch online sehen

Wer die Dating-Show von RTL lieber im Stream als im TV anschauen will, kann dies bereits eine Woche vor der offiziellen Ausstrahlung tun. Beim hauseigenen Streaminganbieter RTL+ startet „Die Bachelorette“ 2022 bereits am 8. Juni. Zudem gibt es auch einen Livestream, der parallel zur linearen Fernsehausstrahlung läuft. Allerdings benötigen Sie für RTL+ ein kostenpflichtiges Abonnement. Dieses kostet je nach Paket 4,99 Euro bzw. 7,99 Euro im Monat.

Wer ist 2022 die Bachelorette?

Sharon Battiste ist 30 Jahre alt und lebt aktuell in Köln. Das Model mit deutsch-jamaikanischen Wurzeln ist allerdings keine Unbekannte. Denn die Wahl-Kölnerin war in den vergangenen Jahren Teil der Daily-Soap Köln 50667 (RTLzwei). Ab 2018 konnten Zuschauer sie dort in der Rolle der Clara Borkmann, genannt „Bo“, sehen. Im vergangenen Jahr stieg die Schauspielerin nach drei Jahren aus der Show aus, um sich auf andere Projekte und ihre Karriere als Model zu konzentrieren, begründet die Bachelorette ihren Schritt gegenüber RTL.

Bachelorette 2022: Wie funktioniert die Dating-Show?

Sharon Battiste kann in der Dating-Show aus 20 Männern auswählen. In verschiedenen Dates prüft die Bacherorette, ob es zwischen ihnen funkt. Am Ende jeder Folge verteilt Sharon in der „Nacht der Rosen“ eben diese Rosen an die Männer. Wer eine bekommt, ist weiter, wer keine Rose bekommt, muss die Show verlassen. Die Männer können allerdings auch von sich aus entscheiden, keine Rose anzunehmen und damit freiwillig zu gehen. Mit wem sich die Bachelorette auf ein Liebesabenteuer einlassen will, das entscheidet im Finale die letzte Rose.