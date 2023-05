Meet & Greet in Europagalerie „Der Bachelor“ hautnah in Saarbrücken – darum kommt David ohne Lisa

Ganz so nah werden Fans den muskulösen jungen Mann, der sich gerne mit freiem Oberkörper zeigt, in Saarbrücken wohl nicht erleben. Aber immerhin von Angesicht zu Angesicht. Denn David kommt einer Pressemitteilung des Einkaufszentrums zufolge am Freitag, 26. Mai, zu einem öffentlichen Meet & Greet in die Europa-Galerie. Die wichtigsten Infos dazu: