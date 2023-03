RTL-Datingshow Knutsch-Premiere bei „Der Bachelor“ 2023: Diese Kandidatin bekommt ersten Kuss

Bei romantischer Kulisse und mit prickelndem Sekt knüpfen die zwei unvermittelt an ihr vergangenes Date an, bei dem es im Pool bereits geknistert hatte. Nach einem kurzen Gespräch über den perfekten Partner und den kleinen Leberfleck in Lisas Auge folgt der Moment, auf den wohl alle gewartet haben. Ein paar intensive Blicke und ein bisschen Händchen streicheln später liegen sich die beiden auch schon in den Armen und es fällt der erste Kuss der Staffel – auch wenn Lisa es wohl gar nicht darauf abgesehen hatte.