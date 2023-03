RTL-Datingshow Tränen bei „Der Bachelor“: Zwei Kandidatinnen geben David eine Abfuhr (Spoiler)

Die Nacht der Rosen steht an und bringt so manche Überraschung mit sich. Denn entgegen Davids Erwartungen schrumpft die Gruppe rund um den 32-jährigen Hahn im Korb schlagartig. „Ich mag dich wirklich gerne, aber...“, lässt Giovanna den Bachelor die Ohren spitzen, ehe sie ihm verkündet, dass sie sich in der Show fehl am Platz fühlt und diese nun verlassen möchte.