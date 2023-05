Geheimnis gelüftet Bachelor 2023: Trennung kurz nach dem Finale – für diese Frau schlägt Davids Herz wirklich

An den letzten Tagen in Puerto Escondido ist der Bachelor in Knutschlaune. So lädt er jeweils Alyssa und Angelina zu einem Einzeldate ein, die beide mit leidenschaftlichen Küssen enden. Weniger emotional läuft es mit den anderen Kandidatinnen. So müssen in der Nacht der Rosen gleich zwei Frauen die Show verlassen, darunter auch Publikumsliebling Leyla. Mit ihrem süßen Lispeln, dem schrillen Lachen und den naiven Sprüchen hatte sie die Zuschauer in ihren Bann gezogen, nicht jedoch den Bachelor. Neben Leyla muss auch Xenia in Folge 7 die Koffer packen.