„Der Bachelor“ 2023 David Jackson verrät seine Favoritin – Kandidatin bekommt Ring

Bei „Der Bachelor“ 2023 herrscht mittlerweile das absolute Gefühlschaos. Alle neun verbliebenen Kandidatinnen sind David Jackson bereits näher gekommen. In Folge sechs will der RTL-Amor eine noch tiefere Verbindungen mit den Ladys aufbauen. Er reist mit ihnen zurück in ihre Vergangenheiten und stößt auf persönliche Schicksale.