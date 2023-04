RTL-Kuppelshow Schock bei „Der Bachelor 2023“ – David schickt Zuschauerliebling nach Hause

„Es ist sozusagen unser erstes Date“, freut sich Alyssa auf den bevorstehenden Abend. Bei dem romantischen Date mit „Kapstadt-Vibes“ dauert es auch nicht lange, bis die Stimmung vertrauter und die Gespräche intimer werden. Wider Erwarten geht aber nicht David, sondern Alyssa in die Offensive, und küsst ihren Traummann geradewegs auf den Mund. Das hat Eindruck bei Bachelor David gemacht: „Alyssa ist halt ’ne gestandene Frau, die sich nimmt, was sie will. In dem Moment hab ich halt schon gespürt, dass da was in der Luft liegt.“