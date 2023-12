Königin Aus Heidelberg - Silvia von Schweden wird 80

Näher wird Deutschland einer Königin vermutlich niemals kommen. Die in Heidelberg geborene Silvia von Schweden ist seit einem halben Jahrhundert nicht nur die Frau an der Seite des schwedischen Monarchen Carl XVI. Gustaf (77), sondern auch so etwas wie Deutschlands Aushängeschild in der royalen Welt. Voller Akribie und Disziplin hat die einstige Olympia-Hostess das Amt der Königin neu definiert und zu einem Vollzeit-Job gemacht, bei dem es um viel mehr geht, als bloß die lächelnde Frau an der Seite des Königs zu sein. Am Samstag (23. Dezember) wird Silvia nun 80 Jahre alt - ein Alter, das man ihr kaum ansieht oder anmerkt.