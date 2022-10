Antisemitismusbeauftragter : Aufruf zum Boykott Israels: Kritik an Roger-Waters-Auftritt

München Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters hat sich mit seinem Aufruf zum Boykott Israels Kritik zugezogen - auch mit seiner Sicht auf den Ukraine-Krieg. Ein Münchner Konzert des Musikers sorgt nun für Ärger.

Bürgermeister positioniert sich klar

Kontroverse Ansichten zum Ukraine-Krieg

Der Brite Waters, dessen Band in ihrer Hymne „Another Brick In The Wall“ sang „We don't need no thought control“, hatte im August mit Äußerungen zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine für Empörung in Kiew und für Beifall in Moskau gesorgt. US-Präsident Joe Biden „schürt das Feuer in der Ukraine“, sagte er damals dem US-Moderator Michael Smerconish. „Das ist ein großes Verbrechen.“ Waters behauptete gegen den Widerspruch Smerconishs, die USA verlängerten die Dauer des Krieges. Wenn Biden wolle, wäre der Krieg „morgen beendet“.