Hoch hinaus : Auf Tour mit Angela Merkel - Reinhold Messner erzählt

Berlin Südtirols Bergsteiger-Legende Reinhold Messner (74) und Bundeskanzlerin Angela Merkel (65) verbindet eine Wanderfreundschaft.

Messner, der am 17. September 75 Jahre alt wird und mal für Italiens Grüne im Europaparlament saß, empfindet Gespräche mit Merkel als „sehr bereichernd - nicht nur politisch, sondern oft sehr lustig“. Er habe viele Politiker kennengelernt, jedoch „keinen so bescheidenen wie sie“. Er rufe die Kanzlerin aber nie an oder habe dies nur ein Mal getan, betonte Messner. „Ich will sie nicht stören.“