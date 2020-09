Corona-Maßnahmen auf Mallorca : Hubschrauber verjagen Strandbesucher

Mallorca In Spanien ist das Corona-Risiko besonders hoch. Auf Mallorca setzt die Polizei ungewöhnliche Mittel ein, um Gäste vom Strand fernzuhalten.

In den letzten Monaten musste die Polizei immer wieder gegen Massenfeste zu nachtschlafenden Zeiten vorgehen und Geldstrafen verhängen. Weil dies aber offenbar die Partylaune nicht trübte und die Infektionsraten weiterhin besorgniserregend hoch sind, wurden nun auch die Strände in den Nachtstunden geschlossen.

Damit folgt Mallorca dem Beispiel anderer spanischer Urlaubshochburgen an der Festlandküste. So wurden zum Beispiel an der Costa del Sol oder an der Costa Blanca die Playas ebenfalls zum nächtlichen Sperrgebiet erklärt.