Erlaubte Geschwindigkeit: : Tempochaos auf Frankreichs Straßen

Auf der Nationalstraße N7 zwischen Gervans und Tain-l‘Hermitage gilt, wie auf vielen anderen einspurigen Landstraßen in Frankreich, eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 Kilometer pro Stunde. Foto: dpa/Philippe Desmazes

Paris Auf vielen französischen Landstraßen gilt Tempo 80. Doch im Département Haute-Marne beruft man sich auf eine Ausnahme.

Der Präsident des Département­rats hat die Angestellten der Straßenmeistereien Mitte der Woche angewiesen, die entsprechenden Schilder auszuwechseln. Über die Landstraßen liefen 85 Prozent des Verkehrs in der Region, erklärt Lacroix, der sich von Anfang an gegen die Reduzierung der Geschwindigkeit gestemmt hatte und nun betont, dass sein Département zum Vorreiter in dieser Sache werde.