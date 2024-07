Investigative Reportage Auf dem Trockenen: Arte-Doku „Wohin die Flüsse verschwinden“

Doch die Arte-Doku zeigt nicht nur Probleme auf, die Macher treffen auch Menschen mit Lösungsansätzen: In Frankreich werden Staudämme abgerissen, um Flüsse wiederzubeleben, in einer ägyptischen Oase experimentieren die Bewohner mit Hydrophonik, also Anbau im Wasser, ohne Erde. Und in Indien nutzt der sogenannte Wassermann eine jahrtausendealte Technik, um mitten in der Wüste Flüsse wieder fließen zu lassen, die Jahrzehnte ausgetrocknet waren. Zeichen der Hoffnung.