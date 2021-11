Nach Gaucho-Art : Auf dem Rücken der Pferde durch Argentinien

Buenos Aires Mit drei Pferden hat Marcos Villamil ganz Argentinien durchquert - von den endlosen Weiten der Pampa über die Kordilleren der Anden bis nach Feuerland. Nach über einem Jahr im Sattel geht seine Reise nun zu Ende.

Der Abenteurer wuchs zwar mitten in Argentiniens pulsierender Hauptstadt auf, verbrachte seine Ferien allerdings auf dem Landgut der Familie in der Provinz Buenos Aires. Dort lernte er das einfache Landleben kennen, ritt seine eigenen Pferde zu. Bereits 2014 unternahm er eine Reise zu Pferd über 1000 Kilometer durch die Provinz Buenos Aires.

Als der studierte Agraringenieur Villamil 2020 in seinem Job bei einer Bank in Buenos Aires befördert werden sollte, kündigte er kurzerhand und begann mit der Planung für seinen Rundritt durch Argentinien. „Mit dem neuen Posten hätte ich die Reise nicht gemacht“, sagt Villamil. „Das hätte ich dann mein Leben lang bereut.“

In echte Gefahr geriet er auf seiner Reise durch Argentinien zwar nie, doch die eine oder andere brenzlige Situation gab es schon. In Santa Cruz warfen heftige Sturmböen Ross und Reiter einmal fast in eine Schlucht, ein anderes Mal erschreckte sich eines der Pferde und trat Villamil in den Bauch. „Wenn du dich in diesen abgelegenen Gegenden ernsthaft verletzt, ist es vorbei“, sagt der 29-Jährige. „Dann finden sie deine Leiche vielleicht ein halbes Jahr später.“