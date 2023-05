Moderator von „Kein schöner Land“ ARD-Sendereihe „Kein schöner Land“: Günter Wewel im Alter von 88 Jahren gestorben

So sehr ihn der Verlust auch plagte, war er froh, nicht allein bleiben zu müssen: Eine alte Freundin aus Jugendtagen, die Arnsbergerin Ursula Gunkel, wurde seine neue Lebensgefährtin und ihm eine wichtige Stütze. „Wir machen es uns schön in dem bisschen Zeit, was uns noch bleibt“, sagte die damals 81-Jährige kurz vor dem 85. Geburtstag ihres Partners. Ausgedehnte Urlaube auf Gran Canaria und Norderney oder Ausfahrten durch sein geliebtes Sauerland mit dem noblen Mercedes Wewels gehörten lange dazu.