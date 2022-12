Ex-Tennis-Star : Apple kündigt Boris-Becker-Doku an

Apple kündigt Boris-Becker-Doku an

London Boris Becker sitzt zurzeit im Gefängnis in Großbritannien und könnte in Kürze entlassen und abgeschoben werden. Derweil steht noch etwas anderes bevor: eine Dokumentation über den ehemaligen Tennis-Star bei Apple TV+.

Parallel zu Spekulationen über die Entlassung des früheren Tennis-Stars Boris Becker aus britischer Haft hat der Streamingdienst Apple TV+ eine Dokumentation über den 55-Jährigen angekündigt. Wann genau die zweiteilige Serie, die noch keinen Titel hat, veröffentlicht werden soll, blieb zunächst unklar. Sie basiere auf drei Jahren exklusivem Zugang zu Becker und werde „alle Aspekte des Mannes“ beleuchten, hieß es in einer Mitteilung.

In einem kurzen Trailer ist ein Boris Becker mit geröteten Augen zu sehen, der wenige Tage vor der Strafmaßverkündung Ende April konstatiert: „Ich habe meinen Tiefpunkt erreicht. Ich werde sehen, was ich damit anfange.“ Der kurze Einspieler endet mit den Worten: „Es ist Mittwochnachmittag, am Freitag werde ich den Rest meines Lebens kennen.“ Britischen Medienberichten zufolge steht Beckers Freilassung und umgehende Abschiebung kurz bevor.