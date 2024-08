Leute Apache 207 singt sich nach „Miami“

Der deutsche Erfolgsrapper Apache 207 („Komet“) packt seine Koffer - zumindest in seinem neuen Sommersong. „Miami“ heißt die Single, mit der Apache es wieder an die Spitze der Charts schaffen will. Der neue Song zeige wieder einmal neue Seiten der musikalischen Vielfalt des Künstlers, teilte Sony Music zur Veröffentlichung der Single am Freitag mit.