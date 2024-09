Interview Nikolas Lelle Antisemitismus-Forscher: „Wehrhafte Juden scheinen für viele eine Provokation zu sein“

Interview | Saarbrücken/Berlin · Am 7. Oktober jährt sich der antisemitische Überfall durch Terroristen unter Führung der islamistischen Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung zum ersten Mal. Der Tag markierte eine Zäsur – die Zahl antisemitischer Vorfälle stieg seitdem weltweit sprunghaft an. Kritik vor allem an israelbezogenem Antisemitismus wird gerne entgegnet, man habe nichts gegen Juden – bloß etwas gegen Zionisten. Macht das einen Unterschied? Falls ja, welchen? Wir haben einen Experten gefragt.

30.09.2024 , 07:34 Uhr

Auch in Saarbrücken gab es mehrere sogenannte propalästinensische Demonstrationen, wie hier am 21. Oktober 2023 vor der Europagalerie. Auf einem Plakat wird Israel dabei „Genozid“ vorgeworfen. Foto: BeckerBredel

Von Laura Weidig