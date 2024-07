Streaming Anthony Hopkins als römischer Kaiser - „Those About To Die“

Mit der fulminanten Historien-Serie „Those About To Die“ (Start: 19. Juli bei Prime Video) über Machtspiele, Korruption, Gladiatorenkämpfe und Pferdewagenrennen im alten Rom zeigt Emmerich eine andere Seite. „Ich bin sehr interessiert an Geschichte. I am a history man“, erzählt der Hollywood-Regisseur der Deutschen Presse-Agentur bei einem Interview am Drehset in den Cinecittà-Filmstudios in Rom. „Die Menschen ändern sich nicht so sehr. Es geht immer um Neid. Viele Dinge, die wir hier beschreiben, sind auch heute noch aktuell“, sagt der gebürtige Stuttgarter.