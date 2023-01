Fernsehen : Anne Will hört mit ihrer Polit-Talkshow Ende 2023 auf

Anne Will hört mit ihrer Polit-Talkshow Ende 2023 auf

Hamburg Ihre Sendung ist für viele ein Sonntagabend-Ritual wie der „Tatort“. Anne Will talkt spätabends im Ersten, so ist man es gewohnt. Doch Ende 2023 wird damit Schluss sein. Eine Nachfolge ist noch nicht bekannt.

Anne Will hört Ende des Jahres 2023 mit ihrer gleichnamigen Polit-Talkshow im Ersten auf. Der Vertrag laufe aus, teilten der Norddeutsche Rundfunk (NDR) und die 56 Jahre alte Moderatorin am Freitag in Hamburg mit.