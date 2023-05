„Team Curly Fries“ vor Trio-Show Lockige „Let’s Dance“-Legende unterstützt Anna Ermakova und Valentin Lusin

Nach der fünften Show mussten der „Let’s Dance“-Veteran und die Back-Künstlerin in diesem Jahr abtanzen. Bei den „Trio-Dances“ in der zehnten Liveshow kehrt Massimo Sinató zumindest kurzzeitig zurück auf das Tanzparkett der 16. Staffel. Bei den Proben hatte der Tanzprofi und seine Trio-Partner Anna Ermakova und Valentin Lusin offenbar großen Spaß. Das zeigte Massimo Sinató jedenfalls in seiner Instagram-Story am Donnerstag.