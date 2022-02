Schauspielerin : Anke Engelke mag ihr Leben ohne Smartphone

München Ein Leben ohne Smartphone, geht das noch in unserer heutigen Zeit? Comedienne Anke Engelke hat das Gefühl, durch diese Geräte verhöhnt zu werden.

Das Geschäft mit Schönheitsidealen findet Engelke nicht gut. „Hochglanzmagazine und Werbung verkaufen Träume. Wer nicht supernaiv ist, weiß das.“ Einen Aspekt finde sie dabei ganz okay: „Wenn in der Öffentlichkeit Figuren zu erleben sind, die Träume verwirklicht, sich Ziele gesetzt und kreativ ausgelebt haben, dann finde ich das toll, dann soll das ruhig repräsentiert werden.“ Doch kontraproduktiv sei, dass zum Beispiel Werbung für Sportartikel meistens nur Menschen mit perfekten Modelkörpern zeige. „Werden dann überhaupt die angesprochen, die dringend Sport treiben müssten, um gesünder zu leben? Ich finde es bedauernswert, dass da so ein Druck, so ein Perfektionsanspruch aufgebaut wird.“