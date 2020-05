Sehnsuchtsort Afrika : Angelina Jolies Tochter als Elefanten-Patin

Windhuk/Johannesburg Zum südwestafrikanischen Wüstenstaat hat die Tochter von Angelina Jolie und Brad Pitt eine ganz besondere Beziehung. Weltweit machte Shiloh Nouvel noch vor ihrer Geburt dort Schlagzeilen. Nun wurde sie Patin eines ausgewachsenen Elefanten-Bullen.

Ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk hat es für Shiloh Jolie-Pitt schon gegeben. Als Patin durfte die Tochter von Angelina Jolie und Brad Pitt einem ausgewachsenen Elefantenbullen Anfang Mai in einem namibischen Schutzgebiet einen Namen geben.

„Apollo“ heißt der Jumbo nun, der nahe dem Küstenort Swakopmund verletzt herumirrend eingefangen worden war und nun ein neues Zuhause fand. Nur wenige Kilometer vom Fundort entfernt war Shiloh 2006 laut damaliger Medienberichte als das „berühmteste Baby in der Geschichte des Wüstenstaates“ geboren worden. Ihre Eltern hatten sich in der Atlantik-Feriensiedlung Langstrand zweieinhalb Monate mit den Adoptivkindern Maddox und Zahara auf die Geburt vorbereitet.

Wenige Tage vor Angelina Jolies eigenem Geburtstag war Shiloh dann am 27. Mai per Kaiserschnitt zur Welt gekommen. „Sie hat ihren Bezug zu Namibia nie verloren und war mehrfach wieder hier“, sagt Rudie van Vuuren, der mit seiner Frau Marlice über die Na'ankuse-Stiftung das 7500 Hektar große Schutzgebiet mit einer angrenzenden Lodge unterstützt. Deren Geschäftsführer, Arnaud Zannier, hatte das nach ihm benannte Schutzgebiet nahe der namibischen Hauptstadt Windhuk vor gut zwei Jahren gegründet. Es ist heute eine Zufluchtsstätte für verletzte oder bedrohte Tiere geworden - eine Art Erholungsstätte, bis die Tiere wieder fit genug sind für das Überleben in der Wildnis.