Wham!-Star : Andrew Ridgeley hört „Last Christmas“ nur gelegentlich

Hamburg Was wäre Weihnachten ohne „Last Christmas“? Andrew Ridgeley erfreut sich noch immer an dem Wham!-Klassiker - beim Einkaufen oder im Taxi.

Ridgeley, der 1980 seinen Schulfreund George Michael überredete, mit ihm die Band Wham! zu gründen, ist derzeit auf Promotiontour für die deutschsprachige Ausgabe seiner Autobiografie „Wham! George&ich“. Im Fokus des Buches stehen die Freundschaft zu George Michael und der Weg zum Erfolg des Duos, das mit Liedern wie „Club Tropicana“, „Wake Me Up Before You Go-Go“ und „Careless Whisper“ zur britischen Popsensation wurde. „In Wham! drückte sich unsere Freundschaft musikalisch aus“, so Ridgeley.