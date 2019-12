Tennis ist nicht alles : Andrea Petkovic mag keinen Strandurlaub

Mainz Die Tennisspielerin sucht neue Herausfordrunegn: Andrea Petkovic arbietet jetzt auch als Moderatorin fürs ZDF.

Nach der Tennis-Saison verbringt sie gern Zeit in New York oder anderen Metropolen. „Und dann bin ich beschäftigt mit anderen Sachen, schreibe jeden Tag und mache all die Dinge, die ich vielleicht machen werde nach dem Tennis spielen“, sagte Petkovic. „Aber so richtig Urlaub mache ich eigentlich selten.“