RTL-Tanzshow „Let’s Dance“- Profi Anastasia Stan (26) – dieser Tänzer ist ihr Verlobter

Anastasia Stan wurde am 13. November 1997 in Moldawien geboren und fing im Alter von sechs Jahren mit dem Tanzsport an. In ihrer Heimat tanzte sie sich mehrfach zur Landesmeisterin in Standard, Latein und in den zehn Tänzen. Mit der Bezeichnung „zehn Tänze“ sind im Tanzsport die zehn klassischen Turniertänze eines Wettbewerbs gemeint, die zu den härtesten Aufgaben eines Wettbewerbs gehören. Bereits als Juniorin zählte Anastasia zur Latein-Weltliste, das ist ein Auszug aus ihrer Erfolgsliste: