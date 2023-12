„Ein Schlag ins Gesicht“ An deutschen Autobahnen tobt ein Klo-Streit, der für viele bereits zum Himmel stinkt

Es ist muffig, es ist eng, kalt und dreckig – wer an der Autobahn aufs Klo muss, braucht an nicht bewirtschafteten Rastplätzen starke Nerven und am besten einen schlechten Geruchssinn. Seit nunmehr vier Jahren, berichten Insider, ringt die Politik mit dem Bundesrechnungshof um den Neubau von Toilettenanlagen und die Sanierung bestehender WCs an Autobahnparkplätzen ohne Raststätte und Tankstelle. Es tobt ein Klo-Streit, der für viele bereits zum Himmel stinkt.