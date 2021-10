Schauspielerin : Amy Schumer bei Demo für Abtreibungsrecht

Washington/Los Angeles In en USA gibt es Bestrebungen, das Recht auf Auftreibung zu kippen. Dagegen haben tausende Menschen in den USA demonstriert, darunter auch Hollywood-Promis.

Tausende Menschen demonstrierten am Samstag in der US-Hauptstadt und in anderen Städten des Landes für das Recht auf Abtreibung. Das Oberste Gericht wird sich bald mit einem erneuten Versuch befassen, das aktuelle Recht auf Abtreibungen in den USA zu kippen.