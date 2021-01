Promi-Pärchen : Amira Pocher will sich Zeit lassen

Amira Pocher will sich Zeit lassen

Berlin Mit dem nächsten Kind will Amira Pocher sich Zeit lassen. Sie ist ja gerade erst Mutter geworden.

Sie ist gerade zum zweiten Mal Mutter geworden: Amira Pocher (28), Ehefrau von Comedian Oliver Pocher (42), will sich mit der nächsten Schwangerschaft noch etwas Zeit lassen.

Der „Bild am Sonntag“ sagte sie: „Oli redet schon vom dritten Kind. Und er zieht mich immer damit auf, dass ich 2021 ja sowieso wieder schwanger bin.“ Aber sie wolle sich jetzt erst mal etwas Zeit gönnen, um sich an die doppelte Mutterrolle zu gewöhnen - „und ich hätte gern erst mal meinen Körper wieder für mich. Ein drittes ist also nicht ausgeschlossen, aber sicher nicht zeitnah.“